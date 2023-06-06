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США подали в суд на крупнейшую криптобиржу в мире Binance

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 10:44
США подали в суд на крупнейшую криптобиржу в мире Binance - Фото
Binance (Фото: Depositphotos)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпена Чжао, обвинив в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами. Об этом говорится на сайте регулятора.

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"Тринадцатью обвинениями мы утверждаем, что компании Чжао и Binance принимали участие в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и целенаправленного уклонения от закона", – заявил глава Комиссии Гэри Генслер.

SEC утверждает, что биржа предоставила доступ к платформе некоторым состоятельным американцам, хотя биржи, не зарегистрированные в США, не имеют права оказывать услуги гражданам США.

Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно процедур контроля за рисками и неправильно указывали объемы торгов, скрывая при этом операторов платформы.

В иске также утверждается, что Binance не зарегистрировала свою платформу Binance.com как биржу, брокер-дилера или клиринговое агентство, как и американское подразделение. Против Чжао подали иск как против бенефициара Binance.

Кроме того, SEC квалифицировала в качестве ценных бумаг следующие активы: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Ethereum (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO) и Axie Infinity (AXS).

В компании Binance.US заявили, что считают иск безосновательным и намерены "решительно защищаться". Там утверждают, что иск Комиссии нанесет ущерб инвесторам биржи.

Поскольку Binance не является американской биржей, влияние SEC на нее ограничено, сказано в блоге компании.

На фоне новостей об иске SEC стоимость биткойна, крупнейшей криптовалюты в мире, упала более чем на 5% – до $25 650 за монету, что стало минимальным значением за три месяца. Криптовалюта Binance BNB упала более чем на 9% – до $276. Курс эфира (Ether) упал на 5% – до $1809.

Вера Касиян
СШАкриптовалютаBinanceкриптобиржи
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