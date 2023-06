США подали в суд на крупнейшую криптобиржу в мире Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance Holdings Inc. и ее основателя Чанпена Чжао, обвинив в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Тринадцатью обвинениями мы утверждаем, что компании Чжао и Binance принимали участие в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и целенаправленного уклонения от закона", – заявил глава Комиссии Гэри Генслер.

Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance); U.S.-based affiliate, BAM Trading Services Inc., which, together with Binance, operates https://t.co/swcxioZKVP; and their founder, Changpeng Zhao, with a variety of securities law violations.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H