Вайоминг запустил первый в США государственный стейблкоин

Фото: depositphotos.com

Штат Вайоминг первым в США запустил собственный государственный стейблкоин под названием Frontier Stable Token (FRNT). Об этом сообщается в пресс-релизе Комиссии стейблтокенов Вайоминга.

FRNT обеспечен долларами США и краткосрочными казначейскими облигациями, хранящимися в трасте. При этом его стоимость подкрепляется активами на 2% большей суммы, чем выпущено токенов, в соответствии с законодательством Вайоминга.

В ближайшие дни FRNT станет доступным для покупки через зарегистрированную в Вайоминге криптобиржу Kraken на блокчейне Solana, а также через платформу Rain с интеграцией Visa на сети Avalanche.

Как указывает Bloomberg, Вайоминг может проложить дорогу для других штатов Америки. В частности, Небраска и Техас также рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов.