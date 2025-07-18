Палата представителей США приняла первый федеральный законопроект о стейблкоинах

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Палата представителей США приняла законопроект о создании нормативно-правовой базы для криптовалютных токенов, привязанных к доллару США, известных как стейблкоины. Об этом пишет Reuters.

Закон, получивший название Genius Act, передан на подпись президенту Дональду Трампу, который, по данным американских медиа, намерен его поддержать.

Генеральный директор Ассоциации блокчейна и бывший должностное лицо Комиссии по торговле товарными фьючерсами Саммер Мерсингер описал это решение как "определяющий момент в эволюции политики США в отношении цифровых активов".

Если Трамп подпишет закон, эмитенты стейблкоинов будут обязаны обеспечивать токены ликвидными активами, такими как доллары США или краткосрочные гособлигации, а также ежемесячно отчитываться о составе своих резервов.

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Предыдущий вариант подобного законопроекта Палата представителей принимала еще в прошлом году, но Сенат тогда, под контролем демократов, отказался его рассматривать.

Также Палата приняла еще два важных документа. Первый – Clarity Act – предлагает четкое определение того, какие цифровые активы являются ценными бумагами или товарами.

Второй законопроект предусматривает запрет запуска цифровой валюты центрального банка, против чего активно выступают республиканцы, считая, что это угрожает конфиденциальности граждан. Оба эти документа должны еще пройти рассмотрение в Сенате.

По данным американских СМИ, криптоиндустрия потратила более $119 млн на поддержку кандидатов, которые выступали за про-криптовалютную политику.