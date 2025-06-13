Намерения США создать Crypto Strategic Reserve (стратегический крипторезерв) послужили поводом для многих стран на более серьезном уровне рассмотреть возможность включения виртуальных активов в свои государственные резервы. Украина не отстает. 10 июня группа депутатов Верховной Рады во главе с Ярославом Железняком зарегистрировала законопроект №13356, который позволяет создать крипторезерв в Украине.

Сможет ли на самом деле Украина создать свой крипторезерв? Сколько времени на это уйдет? Какие валюты могут войти в него? Откуда они возьмутся? И нужен ли в принципе крипторезерв в Украине? Выясняла LIGA.net.