Февраль 2025 года был самым плохим месяцем для криптовалют с 2022 года.

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Но в первые дни марта президент США Дональд Трамп спровоцировал скачок цен на криптовалютном рынке.

Ряд этих виртуальных активов сразу стремительно подорожал после того, как он сообщил о намерении отнести их к новому стратегическому резерву США.

Почему так происходит и кому это может быть выгодно – в обзоре LIGA.net

Мартовской криптовсплеск

В публикации Truth Social 2 марта Дональд Трамп написал, что "приказал президентской рабочей группе двигаться вперед по Crypto Strategic Reserve (стратегическому крипторезерву), включающему XRP, SOL и ADA".

Трамп отметил, что Bitcoin и Ethereum также будут включены в него. В результате цены на все эти монеты моментально подскочили.

"В списке избранных (Трампом. – Ред.): Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Крипторинок отреагировал мгновенно: Bitcoin +8% (до $93 000), XRP+30%, Solana+20%, ADA+64%. Похоже, что владельцы крипты имеют все шансы неплохо заработать, если правительство действительно начнет скупать токены", – отмечает украинский нардеп Ярослав Железняк.

По данным агентства Bloomberg, после публикаций Трампа биткоин подскочил сразу на 9% и превысил уровень $94 000. Ethereum, второй по величине цифровой токен, вырос почти на 13% и превысил $2500.

На следующий день Bitcoin подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе.

"Комментарии Трампа привели к тому, что участники поспешили восстановить длинные позиции, и служат впечатляющим попутным ветром для цен", – прокомментировал ситуацию глобальный руководитель отдела внебиржевой торговли криптоинвестиционной компании GSR Спенсер Халларн.

Тем не менее многие детали плана Трампа неизвестны. Включая то, сколько крипты закупит правительство и как будут финансироваться закупки. Если ожидания не соответствуют реальности, тогда рынки могут снова откатиться.

По критериям отбора криптовалют у экспертов тоже есть определенные вопросы. Например, руководитель отдела продаж криптомаркет-мейкера Efficient Frontier Эндрю Ту отмечает, что включение токенов XRP (Ripple) и ADA (Cardano) в план Трампа было довольно неожиданным.

Эти криптоактивы входят в восьмерку лучших криптовалют по рыночной стоимости. В то же время в список избранных не включили Tether и USDC – стейблкоины, стоимость которых привязана к доллару США. А также токен Binance Coin биржи Binance, известный как BNB. Они тоже входят в список самых популярных криптовалют.