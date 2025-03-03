Цена биткоина подскочила на 20%: Трамп назвал монеты, которые войдут в крипторезерв США

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Биткоин в понедельник, 3 марта, подорожал более чем на 20% от минимумов прошлой недели, после того как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении включить его в новый стратегический резерв США. Другие криптовалюты также резко подорожали, пишет Reuters.

В своем сообщении в социальные сети Truth Social Трамп назвал монеты, которые попадут в стратегический запас согласно его январскому указу о цифровых активах: это биткоин, эфир, XRP, солана и кардано.

Источник: Truth Social / @realDonaldTrump

Биткоин и эфир станут ключевыми активами этого резерва, написал президент США в воскресенье.

После его сообщения крупнейшая в мире криптовалюта начала стремительно дорожать, переломив негативный тренд, установившийся с середины января.

Биткоин подскочил примерно до $93 000, хотя еще в пятницу стоил $78 273. Эфир вырос на 10% до $2450, XRP – на 31%, солана – на 15%, кардано – на 69%.

"Трамп наконец-то дал тот толчок, которого так долго ждали криптотрейдеры. Похоже, потерянное на прошлой неделе доверие полностью восстановилось", — сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик крипторынка в City Index.

Крис Уэстон, руководитель исследовательского отдела австралийского онлайн-брокера Pepperstone, выразил мнение, что ралли может продолжиться до первого криптосаммита в Белом доме, который Трамп будет проводить в пятницу, хотя существует риск, что негативные настроения на других рынках могут повлиять и на крипторынок.