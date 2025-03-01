Трамп проведет первый криптосаммит в Белом доме в следующую пятницу

Дональд Трамп. Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в следующую пятницу проведет в Белом доме первый саммит, посвященный криптовалютам, еще больше закрепляя свою приверженность этой отрасли. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщила администрация Белого дома, на мероприятии будет выступать сам президент, а среди участников будут ключевые учредители, генеральные директора и инвесторы криптоиндустрии, а также члены президентской Рабочей группы по цифровым активам.

Саммит возглавит венчурный капиталист и советник Белого дома по криптополитике Дэвид Сакс, а его организацией займется исполнительный директор Рабочей группы Бо Хайнс.

"Администрация стремится обеспечить прозрачную регуляторную политику, способствовать инновациям и защищать экономическую свободу", – говорится в официальном заявлении Белого дома.

После вступления в должность Трамп подписал указ о создании межведомственной Рабочей группы по цифровым активам, в которую вошли представители Министерства финансов, Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Группа получила мандат на разработку политики по цифровым активам и оценку возможности создания государственного резерва биткоина.

Во время президентской кампании 2024 года Трамп, ранее называвший криптовалюты "мошенничеством", кардинально изменил свою позицию. Он пообещал упростить регулирование, назначить лояльных к индустрии чиновников, поддержать развитие рынка стейблкоинов и создание государственного запаса биткоина. После его победы на выборах криптовалютная индустрия направила миллионы долларов в его инаугурационный фонд.

Трамп также стал лично участвовать в криптовалютном бизнесе. Незадолго до возвращения в Белый дом он запустил собственный мемкоин, а также поддержал криптопроект, связанный с его сыновьями, под названием World Liberty Financial.

Кошелек президента США Trump Coin хранит 80% его токенов и контролируется поддерживаемыми Дональдом Трампом организациями.

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