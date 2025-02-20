В официальном криптокошельке Трампа около 800 имитационных и спам-монет

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Financial Times сделал детальный анализ официального криптокошелька американского президента Дональда Трампа .

Анализ обнаружил, что через три недели после того, как президент США объявил о запуске собственной криптовалюты $TRUMP, в официальный кошелек Трампа было положено 736 различных мемкоинов.

Сбрасывать новые монеты в чужой кошелек без разрешения позволяет блокчейну Solana. Именно он лежит в основе мемкоинов Трампа.

Создать мемкоин в Solana может любой желающий. Навыки программирования для этого не нужны. Все сделают онлайн-генераторы. Стоимость выпуска собственной монеты – 0,1 Solana (в пределах $20-$25).

Среди заброшенных в Trump Coin монет большинство названо в честь самого Дональда Трампа или членов его семьи. В их числе – "OFFICIAL TRUMP" и "OFFICIAL MELANIA". Однако все эти монеты не имеют никакого отношения к президенту США и его жене Мелании Трамп.

Официальный мемкоин $MELANIA нынешняя первая леди США выпустила 19 января.

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Монеты с именами детей Трампа также есть в официальном Trump Coin, несмотря на то, что официально такие криптовалюты не были выпущены. 30 монет содержат слово "Barron", 26 – "Ivanka", 10 – "Eric".

Шесть монет, положенных в кошелек Трампа, имеют то же название и символ, что и официальная монета Трампа. Восемь содержат "fight" – лозунг из официальной монеты.

Также есть монеты, содержащие "Trump King", "Trump Kicks Biden", "OFFICIAL HITLER" и "POO COIN".

35 монет в Trump Coin "играют" на имени союзника американского президента Илона Маска. Они содержат в своем названии слова "Elon" или "Musk".

Первая имитационная монета в кошельке Трампа появилась уже через 30 минут после официального запуска $TRUMP. Это с точки зрения FT подчеркивает, насколько быстро создатели этой монеты стремились извлечь выгоду от интереса Трампа к криптовалюте.

Наличие монет в кошельке публичных лиц, таких как официальный кошелек Трампа, увеличивает видимость токенов. Есть возможность того, что трейдеры могут спутать их с официальными монетами. И это увеличивает стоимость монет.

"Для непосвященного инвестора очень трудно отделить настоящие монеты от имитационных", – говорит адъюнкт-профессор Columbia Business School Омид Малекан.

Так, запас заброшенных в кошелек Дональда Трампа монет, названных в честь младшего сына президента "OFFICIAL BARRON TRUMP", криптоаналитическая платформа Solscan на основе цены последней транзакции оценивает примерно в 6 млрд долларов.