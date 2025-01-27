Накануне своей инаугурации, 18 января, президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – $TRUMP. Монета была создана в блокчейне Solana, который практически позволяет сгенерировать собственный мемкоин любому. Стоимость выпуска собственной монеты – 0,1 Solana (в пределах $20-$25).

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За один день стоимость $TRUMP с нескольких центов выросла до $70 за монету. Однако на следующий день, 19 января, свой мемкоин $MELANIA по примеру своего мужа выпустила Мелания Трамп. Тем самым она обрушила мемкоин Дональда Трампа на 40%.

Многие трейдеры, включая тех, кто раньше инвестировал в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA.

По данным CoinMarketCap, монета TRUMP является 25-й самой ценной криптовалютой со стоимостью около $8 млрд. 80% выпуска монет принадлежат Трампу и его команде.

Стоимость мемкоина Мелании Трамп сейчас составляет $700 млн.

"Что касается их потенциала – шансы на рост зависят от активности и вовлечённости их сообществ. Например, $TRUMP может привлечь большое внимание благодаря сильному личному бренду Дональда Трампа и его политической роли. В то время $MELANIA может найти свою аудиторию благодаря уникальной идентичности и фокусу на более узких или локальных группах", – говорит в комментарии LIGA.net региональный глава Binance в СЕЕ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

Хомяков называет такие мемкоины, как $TRUMP и $MELANIA, не только цифровыми активами, но и новым способом взаимодействия с аудиторией.

"Они становятся своеобразным инструментом, который привлекает внимание к определенным темам или личностям, предлагая инновационный подход к созданию связей с сообществом", – отмечает он.

Похожее мнение и у представителя инвестиционной компании Arca Джеффа Дормана. Он назвал мемкоины Трампов сигналом к тому, что криптовалюта может использоваться как механизм накопления капитала и привлечения клиентов.

В свою очередь никакой внутренней силы или стоимости в мемкоинах Трампов не видит член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

"Для меня это хайп, шоу, продажа эмоции. Никакой внутренней силы или стоимости эти мемкоины не несут, а значит, их движение и тенденции могут быть какие угодно. Будут те, кто готов покупать пузырь, – будет расти. Как только будут желающие зафиксировать прибыль и продать свои мемкоины – будет резкое падение", – говорит он в комментарии LIGA.net.