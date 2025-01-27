Новый способ взаимодействия с аудиторией. Зачем Трампам меряться мемкоинами
Накануне своей инаугурации, 18 января, президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – $TRUMP. Монета была создана в блокчейне Solana, который практически позволяет сгенерировать собственный мемкоин любому. Стоимость выпуска собственной монеты – 0,1 Solana (в пределах $20-$25).
За один день стоимость $TRUMP с нескольких центов выросла до $70 за монету. Однако на следующий день, 19 января, свой мемкоин $MELANIA по примеру своего мужа выпустила Мелания Трамп. Тем самым она обрушила мемкоин Дональда Трампа на 40%.
Многие трейдеры, включая тех, кто раньше инвестировал в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA.
По данным CoinMarketCap, монета TRUMP является 25-й самой ценной криптовалютой со стоимостью около $8 млрд. 80% выпуска монет принадлежат Трампу и его команде.
Стоимость мемкоина Мелании Трамп сейчас составляет $700 млн.
"Что касается их потенциала – шансы на рост зависят от активности и вовлечённости их сообществ. Например, $TRUMP может привлечь большое внимание благодаря сильному личному бренду Дональда Трампа и его политической роли. В то время $MELANIA может найти свою аудиторию благодаря уникальной идентичности и фокусу на более узких или локальных группах", – говорит в комментарии LIGA.net региональный глава Binance в СЕЕ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.
Хомяков называет такие мемкоины, как $TRUMP и $MELANIA, не только цифровыми активами, но и новым способом взаимодействия с аудиторией.
"Они становятся своеобразным инструментом, который привлекает внимание к определенным темам или личностям, предлагая инновационный подход к созданию связей с сообществом", – отмечает он.
Похожее мнение и у представителя инвестиционной компании Arca Джеффа Дормана. Он назвал мемкоины Трампов сигналом к тому, что криптовалюта может использоваться как механизм накопления капитала и привлечения клиентов.
В свою очередь никакой внутренней силы или стоимости в мемкоинах Трампов не видит член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.
"Для меня это хайп, шоу, продажа эмоции. Никакой внутренней силы или стоимости эти мемкоины не несут, а значит, их движение и тенденции могут быть какие угодно. Будут те, кто готов покупать пузырь, – будет расти. Как только будут желающие зафиксировать прибыль и продать свои мемкоины – будет резкое падение", – говорит он в комментарии LIGA.net.