Трамп запустил свою криптовалюту $TRUMP: сколько стоит
Американский президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Об этом он написал в соцсети Х.
"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас", – говорится в сообщении Трампа.
Как сообщается на официальном сайте проекта, в первый день запуска пользователям будет доступно 200 миллионов монет. За три года общее количество монет постепенно вырастет до одного миллиарда.
Дизайн сайта проекта оформлен в стилистике Дональда Трампа и содержит его известную фразу "Сражайся, сражайся, сражайся" (Fight, fight, fight), сказанную после покушения на него в июле 2024 года.
Издание CoinDesk отметило, что цены на мемкоин выросли с нескольких центов до 14 долларов менее чем за шесть часов.
Ожидается, что политика нового президента может изменить подход правительства к криптовалютам и повлиять на глобальный рынок цифровых активов.
- Цена биткоина стремительно растет на фоне подготовки ко второй президентской инаугурации Дональда Трампа.