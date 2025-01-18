Трамп запустил свою криптовалюту $TRUMP: сколько стоит

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Американский президент Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Об этом он написал в соцсети Х.

"Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас", – говорится в сообщении Трампа.

Как сообщается на официальном сайте проекта, в первый день запуска пользователям будет доступно 200 миллионов монет. За три года общее количество монет постепенно вырастет до одного миллиарда.

Дизайн сайта проекта оформлен в стилистике Дональда Трампа и содержит его известную фразу "Сражайся, сражайся, сражайся" (Fight, fight, fight), сказанную после покушения на него в июле 2024 года.

Трамп выпустил собственную криптовалюту

Издание CoinDesk отметило, что цены на мемкоин выросли с нескольких центов до 14 долларов менее чем за шесть часов.

Ожидается, что политика нового президента может изменить подход правительства к криптовалютам и повлиять на глобальный рынок цифровых активов.

Справка Мемкоин – это разновидность криптовалюты, создаваемая на основе популярных мемов, шуток или интернет-культуры. В отличие от традиционных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, мемкоины часто не имеют значительной технологической инновации или фундаментальной ценности. Их популярность и стоимость обычно обусловлены хайпом, поддержкой знаменитостей или сообществами в социальных сетях. Примером мемкоинов является Dogecoin, начинавшийся как шутка, но впоследствии ставший одним из самых популярных криптовалют благодаря активной поддержке онлайн-сообществ и известных лиц, таких как Илон Маск. Мемкоины могут быстро набирать стоимость из-за спекуляций, но также несут высокие риски для инвесторов из-за своей нестабильности. – это разновидность криптовалюты, создаваемая на основе популярных мемов, шуток или интернет-культуры. В отличие от традиционных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, мемкоины часто не имеют значительной технологической инновации или фундаментальной ценности. Их популярность и стоимость обычно обусловлены хайпом, поддержкой знаменитостей или сообществами в социальных сетях. Примером мемкоинов является Dogecoin, начинавшийся как шутка, но впоследствии ставший одним из самых популярных криптовалют благодаря активной поддержке онлайн-сообществ и известных лиц, таких как Илон Маск. Мемкоины могут быстро набирать стоимость из-за спекуляций, но также несут высокие риски для инвесторов из-за своей нестабильности.