Трамп запустив власну криптовалюту $TRUMP: скільки коштує
Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. Про це він написав у соцмережі Х.
"Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP прямо зараз", — йдеться у дописі Трампа.
Як повідомляється на офіційному сайті проєкту, у перший день запуску користувачам буде доступно 200 мільйонів монет. Протягом трьох років загальна кількість монет поступово зросте до одного мільярда.
Дизайн сайту проєкту оформлено у стилістиці Дональда Трампа й містить його відому фразу "Бийся, бийся, бийся" (Fight, fight, fight), сказану після замаху на нього в липні 2024 року.
Видання CoinDesk зазначило, що ціни на мемкоїн зросли з кількох центів до 14 доларів менш ніж за шість годин.
Очікується, що політика нового президента може змінити підхід уряду до криптовалют і вплинути на глобальний ринок цифрових активів.
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