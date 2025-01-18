Трамп запустив власну криптовалюту $TRUMP: скільки коштує

Фото: EPA

Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — мемкоїна $TRUMP. Про це він написав у соцмережі Х.

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"Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP прямо зараз", — йдеться у дописі Трампа.

Як повідомляється на офіційному сайті проєкту, у перший день запуску користувачам буде доступно 200 мільйонів монет. Протягом трьох років загальна кількість монет поступово зросте до одного мільярда.

Дизайн сайту проєкту оформлено у стилістиці Дональда Трампа й містить його відому фразу "Бийся, бийся, бийся" (Fight, fight, fight), сказану після замаху на нього в липні 2024 року.

Трамп випустив власну криптовалюту

Видання CoinDesk зазначило, що ціни на мемкоїн зросли з кількох центів до 14 доларів менш ніж за шість годин.

Очікується, що політика нового президента може змінити підхід уряду до криптовалют і вплинути на глобальний ринок цифрових активів.

Довідка Мемкоїн — це різновид криптовалюти, що створюється на основі популярних мемів, жартів чи інтернет-культури. На відміну від традиційних криптовалют, таких як Bitcoin чи Ethereum, мемкоїни часто не мають значної технологічної інновації чи фундаментальної цінності. Їхня популярність і вартість зазвичай зумовлені хайпом, підтримкою знаменитостей чи спільнотами в соціальних мережах. Прикладом мемкоїнів є Dogecoin, який починався як жарт, але згодом став однією з найпопулярніших криптовалют завдяки активній підтримці онлайн-спільнот та відомих осіб, таких як Ілон Маск. Мемкоїни можуть швидко набирати вартість через спекуляції, але також несуть високі ризики для інвесторів через свою нестабільність. — це різновид криптовалюти, що створюється на основі популярних мемів, жартів чи інтернет-культури. На відміну від традиційних криптовалют, таких як Bitcoin чи Ethereum, мемкоїни часто не мають значної технологічної інновації чи фундаментальної цінності. Їхня популярність і вартість зазвичай зумовлені хайпом, підтримкою знаменитостей чи спільнотами в соціальних мережах. Прикладом мемкоїнів є Dogecoin, який починався як жарт, але згодом став однією з найпопулярніших криптовалют завдяки активній підтримці онлайн-спільнот та відомих осіб, таких як Ілон Маск. Мемкоїни можуть швидко набирати вартість через спекуляції, але також несуть високі ризики для інвесторів через свою нестабільність.