Біткоїн стрімко зростає на фоні підготовки до інавгурації Трампа

Ціна біткоїна стрімко зростає на фоні підготовки до другої президентської інавгурації Дональда Трампа

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Ціна біткоїна стрімко зростає на фоні підготовки до другої президентської інавгурації Дональда Трампа, який планує підвищити статус криптовалют у політичному порядку денному США. Про це інформує Bloomberg.

17 січня біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, піднявся на 13% з початку тижня, демонструючи найкращі показники з листопада. На момент закриття торгів у Нью-Йорку ціна біткоїна становила $105,076, що є найбільшим тижневим зростанням за останні місяці.

Станом на 11:59 за Києвом вартість біткоїна – $103,224.

Як повідомляє Bloomberg, Дональд Трамп планує підписати указ, який визначить криптовалюти національним пріоритетом. Указ також передбачає створення платформи для співпраці між урядом та представниками криптоіндустрії.

"Ринок зараз реагує на позитивні очікування щодо політики Трампа, яка може підтримати криптовалютний сектор", — прокоментував Захір Ебтікар, засновник криптофонду Split Capital.

Зростання цін на криптовалюти збіглося із загальним оптимізмом на ринках ризикових активів після публікації даних щодо інфляції в США. Зниження індексів PPI та CPI зміцнило сподівання на подальше зменшення облікової ставки Федеральної резервної системи.

Експерти попереджають про можливу підвищену волатильність ринку наприкінці січня. За словами Джейка Островскіса, трейдера компанії Wintermute, багато учасників ринку вже "грають на випередження", враховуючи можливий вплив інавгурації Трампа на криптовалютну галузь.

Очікується, що політика нового президента може змінити підхід уряду до криптовалют і вплинути на глобальний ринок цифрових активів.