Біткоїн знизився до найнижчого рівня з листопада – причини

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Курс біткоїна знизився до найнижчого рівня з листопада через розпродаж ризикових активів, спричинений зростанням дохідності облігацій. Про це повідомляє Bloomberg.

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У понеділок, 13 січня, вартість найпопулярнішої криптовалюти зменшилася на 4,4%, до $90 199, що є найнижчим показником з 18 листопада. Це значно нижче грудневого піка у $108 316. Інші криптоактиви також зазнали втрат: Ethereum подешевшав на 6,6%.

Зміцнення ринку праці у США, підтверджене несподівано сильними даними про зайнятість, змусило інвесторів переглянути очікування щодо можливого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, погіршуючи перспективи для криптовалют на початку 2025 року.

"Початок нового року виявився нелегким для крипторинку. Минулого тижня ринок демонстрував зростання, але воно не змогло закріпитися, що лише підштовхнуло до розпродажів", – зазначив головний аналітик FxPro Алекс Купцікевич.

Старший аналітик InTouch Capital Markets Пьотр Матис підкреслив, що наступна критична позначка може бути близько $88 000, а в разі подальшого падіння можливе досягнення $74 000.

Успіх криптовалюти у 2024 році, зокрема запуск біржових фондів у США та підтримка цифрових активів обраним президентом Дональдом Трампом, підігріли оптимізм. Проте у 2025 році настрої змінилися, й аналітики вважають, що інвестори чекають більшої визначеності після інавгурації Трампа 20 січня.