Bitcoin снизился до самого низкого уровня с ноября – причины

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Bitcoin снизился до самого низкого уровня с ноября из-за распродажи рисковых активов, вызванных ростом доходности облигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

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В понедельник, 13 января, стоимость самой популярной криптовалюты уменьшилась на 4,4%, до $90 199, что является самым низким показателем с 18 ноября. Это значительно ниже декабрьского пика в $108 316. Другие криптоактивы также понесли потери: Ethereum подешевел на 6,6%.

Укрепление рынка труда в США, подтвержденное неожиданно сильными данными о занятости, заставило инвесторов пересмотреть ожидания по поводу возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, ухудшая перспективы для криптовалют в начале 2025 года.

"Начало нового года оказалось нелегким для крипторынка. На прошлой неделе рынок демонстрировал рост, но он не смог закрепиться, что лишь подтолкнуло к распродажам",- отметил главный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Старший аналитик InTouch Capital Markets Петр Матис подчеркнул, что следующая критическая отметка может быть около $88 000, а при дальнейшем падении возможно достижение $74 000.

Успех криптовалюты в 2024 году, в частности запуск биржевых фондов в США и поддержка цифровых активов избранным президентом Дональдом Трампом, подогрели оптимизм. Однако в 2025 году настроения изменились, и аналитики считают, что инвесторы ждут большей определенности после инаугурации Трампа 20 января.