Биткоин стремительно растет на фоне подготовки к инаугурации Трампа

Цена биткоина стремительно растет на фоне подготовки ко второй президентской инаугурации Дональда Трампа

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Цена биткоина стремительно растет на фоне подготовки ко второй президентской инаугурации Дональда Трампа, который планирует повысить статус криптовалют в политической повестке дня США. Об этом сообщает Bloomberg.

17 января биткоин, самая большая криптовалюта по рыночной капитализации, поднялся на 13% с начала недели, демонстрируя лучшие показатели с ноября. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке цена биткоина составила $105,076, что является самым большим недельным ростом за последние месяцы.

По состоянию на 11:59 по Киеву стоимость биткоина – $103,224.

Как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп планирует подписать указ, который определит криптовалюты национальным приоритетом. Указ также предусматривает создание платформы для сотрудничества между правительством и представителями криптоиндустрии.

"Рынок сейчас реагирует на положительные ожидания относительно политики Трампа, которая может поддержать криптовалютный сектор", – прокомментировал Захир Эбтикар, основатель криптофонда Split Capital.

Рост цен на криптовалюты совпал с общим оптимизмом на рынках рисковых активов после публикации данных по инфляции в США. Снижение индексов PPI и CPI укрепило надежду на дальнейшее уменьшение учетной ставки Федеральной резервной системы.

Эксперты предупреждают о возможной повышенной волатильности рынка в конце января. По словам Джейка Островскиса, трейдера компании Wintermute, многие участники рынка уже "играют на опережение", учитывая возможное влияние инаугурации Трампа на криптовалютную отрасль.

Ожидается, что политика нового президента может изменить подход правительства к криптовалютам и повлиять на глобальный рынок цифровых активов.