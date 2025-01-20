Мелания Трамп выпустила мемкоин $MELANIA, обрушив криптовалюту мужа на 40%
Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания выпустила собственный мемкоин $MELANIA, обрушив криптовалюту мужа на 40%. Об этом пишет Hindustan Times.
19 января в 23:42 Мелания Трамп представила мемкоин $MELANIA на своей странице в соцсети Х (Twitter).
Цена на криптовалюту резко поднялась до $5, а ее рыночная капитализация превысила $5 млрд.
18 января Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — $TRUMP.
Мемкоин стремительно вырос с момента запуска, достигнув рыночной капитализации в $14 млрд, что сделало монету одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.
Однако ажиотаж был непродолжительным, ведь дебют монеты Мелании в считанные минуты обвалил почти 40% стоимости монеты Дональда Трампа.
Многие трейдеры, включая ранее инвестировавших в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA. Аналитики отметили, что цена $TRUMP упала на $7,5 млрд всего через десять минут после запуска мемкоина Мелании.
Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 09:35 стоимость монеты $MELANIA составляет около $12,27, а цена мемкоина $TRUMP составляет $60,32.
- Цена биткоина стремительно растет на фоне подготовки ко второй президентской инаугурации Дональда Трампа.