Мелания Трамп выпустила мемкоин $MELANIA, обрушив криптовалюту мужа на 40%

Мемкоин Мелании Трамп $MELANIA поднялся до $5, обрушив токен Дональда Трампа на 40%

Фото: EPA / Chris Kleponis

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания выпустила собственный мемкоин $MELANIA, обрушив криптовалюту мужа на 40%. Об этом пишет Hindustan Times.

19 января в 23:42 Мелания Трамп представила мемкоин $MELANIA на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Фото: Мелания Трамп / соцсеть Х

Цена на криптовалюту резко поднялась до $5, а ее рыночная капитализация превысила $5 млрд.

18 января Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — $TRUMP.

Мемкоин стремительно вырос с момента запуска, достигнув рыночной капитализации в $14 млрд, что сделало монету одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Однако ажиотаж был непродолжительным, ведь дебют монеты Мелании в считанные минуты обвалил почти 40% стоимости монеты Дональда Трампа.

Многие трейдеры, включая ранее инвестировавших в токены Трампа, продали свои активы, чтобы купить новую монету $MELANIA. Аналитики отметили, что цена $TRUMP упала на $7,5 млрд всего через десять минут после запуска мемкоина Мелании.

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 09:35 стоимость монеты $MELANIA составляет около $12,27, а цена мемкоина $TRUMP составляет $60,32.

Справка Мемкоин – это разновидность криптовалюты, создаваемая на основе популярных мемов, шуток или интернет-культуры. В отличие от традиционных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, мемкоины часто не имеют значительной технологической инновации или фундаментальной ценности. Их популярность и стоимость обычно обусловлены хайпом, поддержкой знаменитостей или сообществами в социальных сетях. Мемкоин – это разновидность криптовалюты, создаваемая на основе популярных мемов, шуток или интернет-культуры. В отличие от традиционных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, мемкоины часто не имеют значительной технологической инновации или фундаментальной ценности. Их популярность и стоимость обычно обусловлены хайпом, поддержкой знаменитостей или сообществами в социальных сетях.