Меланія Трамп випустила мемкоїн $MELANIA, обваливши криптовалюту чоловіка на 40%

Мемкоїн Меланії Трамп $MELANIA піднявся до $5, обваливши токен Дональда Трампа на 40%

Фото: EPA / Chris Kleponis

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія випустила власний мемкоїн $MELANIA, обваливши криптовалюту чоловіка на 40%. Про це пише Hindustan Times.

19 січня о 23:42 Меланія Трамп представила мемкоїн $MELANIA на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Фото: Меланія Трамп / соцмережа Х

Ціна на криптовалюту різко піднялася до $5, а її ринкова капіталізація перевищила $5 млрд.

18 січня Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — $TRUMP.

Мемкоїн стрімко зріс із моменту запуску, досягнувши ринкової капіталізації у $14 млрд, що зробило монету однією з 20 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Однак ажіотаж був нетривалим, адже дебют монети Меланії за лічені хвилини обвалив майже 40% вартості монети Дональда Трампа.

Багато трейдерів, включно із тими, хто раніше інвестував у токени Трампа, продали свої активи, щоб купити нову монету $MELANIA. Аналітики відзначили, що ціна $TRUMP впала на $7,5 млрд всього за десять хвилин після запуску мемкоїна Меланії.

Згідно з даними CoinMarketCap, станом на 09:35 вартість монети $MELANIA становить близько $12,27, а ціна мемкоїна $TRUMP сягає $60,32.

Довідка Мемкоїн — це різновид криптовалюти, що створюється на основі популярних мемів, жартів чи інтернет-культури. На відміну від традиційних криптовалют, таких як Bitcoin чи Ethereum, мемкоїни часто не мають значної технологічної інновації чи фундаментальної цінності. Їхня популярність і вартість зазвичай зумовлені хайпом, підтримкою знаменитостей чи спільнотами в соціальних мережах. Мемкоїн — це різновид криптовалюти, що створюється на основі популярних мемів, жартів чи інтернет-культури. На відміну від традиційних криптовалют, таких як Bitcoin чи Ethereum, мемкоїни часто не мають значної технологічної інновації чи фундаментальної цінності. Їхня популярність і вартість зазвичай зумовлені хайпом, підтримкою знаменитостей чи спільнотами в соціальних мережах.