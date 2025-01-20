Меланія Трамп випустила мемкоїн $MELANIA, обваливши криптовалюту чоловіка на 40%
Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія випустила власний мемкоїн $MELANIA, обваливши криптовалюту чоловіка на 40%. Про це пише Hindustan Times.
19 січня о 23:42 Меланія Трамп представила мемкоїн $MELANIA на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
Ціна на криптовалюту різко піднялася до $5, а її ринкова капіталізація перевищила $5 млрд.
18 січня Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти — $TRUMP.
Мемкоїн стрімко зріс із моменту запуску, досягнувши ринкової капіталізації у $14 млрд, що зробило монету однією з 20 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.
Однак ажіотаж був нетривалим, адже дебют монети Меланії за лічені хвилини обвалив майже 40% вартості монети Дональда Трампа.
Багато трейдерів, включно із тими, хто раніше інвестував у токени Трампа, продали свої активи, щоб купити нову монету $MELANIA. Аналітики відзначили, що ціна $TRUMP впала на $7,5 млрд всього за десять хвилин після запуску мемкоїна Меланії.
Згідно з даними CoinMarketCap, станом на 09:35 вартість монети $MELANIA становить близько $12,27, а ціна мемкоїна $TRUMP сягає $60,32.
- Ціна біткоїна стрімко зростає на фоні підготовки до другої президентської інавгурації Дональда Трампа.