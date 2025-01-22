World Liberty Finance – это криптовалютный проект, связанный с Дональдом Трампом и его семьей. На начало 2025 года контролирует криптопортфель в размере $345 млн, по данным Arkham Intel (по состоянию на 21 января).

Проект презентовали в сентябре 2024 года, на следующий день после попытки покушения на Дональда Трампа. А за несколько часов до инаугурации World Liberty Fi приобрел криптовалюты на $112,8 млн.

LIGA.net рассказывает, что такое World Liberty Finance, какие активы доминируют в криптопортфеле проекта, связанного с семьей Трампа, и о деталях символической аномалии 20 января 2025 года.

Из каких криптовалют состоит портфель проекта Трампа

World Liberty Finance владеет 133 криптоактивами, однако основную часть портфеля формируют десять ключевых криптовалют. Они составляют 98% от общей стоимости в $345 млн. Интересно, что едва ли не 100% активов проекта находятся в сети Ethereum*.