World Liberty Finance — це криптовалютний проєкт, що пов'язаний із Дональдом Трампом та його сім'єю. На початок 2025 року контролює криптопортфель обсягом $345 млн (станом на 21 січня), за даними Arkham Intel.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Проєкт презентували у вересні 2024 року, наступного дня після спроби замаху на Дональда Трампа. А за декілька годин до інавгурації World Liberty Fi придбав криптовалюти на $112,8 млн.

LIGA.net розповідає, що таке World Liberty Finance, які активи домінують у криптопортфелі проєкту, що пов'язаний із сім'єю Трампа, та про деталі символічної аномалії 20 січня 2025 року.

З яких криптовалют складається портфель проєкту Трампа

World Liberty Finance володіє 133 криптоактивами, проте основну частину портфеля формують десять ключових криптовалют. Вони складають 98% загальної вартості у $345 млн. Цікаво, що ледь не 100% активів проєкту є у мережі Ethereum*.