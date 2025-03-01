Трамп проведе перший криптосаміт у Білому домі наступної п’ятниці

Дональд Трамп. Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп наступної п’ятниці проведе у Білому домі перший саміт, присвячений криптовалютам, ще більше закріплюючи свою прихильність до цієї галузі. Про це інформує Bloomberg.

Як повідомила адміністрація Білого дому, на заході виступатиме сам президент, а серед учасників будуть ключові засновники, генеральні директори та інвестори криптоіндустрії, а також члени президентської Робочої групи з цифрових активів.

Саміт очолить венчурний капіталіст та радник Білого дому з криптополітики Девід Сакс, а його організацією займеться виконавчий директор Робочої групи Бо Хайнс.

"Адміністрація прагне забезпечити прозору регуляторну політику, сприяти інноваціям та захищати економічну свободу", — йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Одразу після вступу на посаду Трамп підписав указ про створення міжвідомчої Робочої групи з цифрових активів, до якої увійшли представники Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Група отримала мандат на розробку політики щодо цифрових активів та оцінку можливості створення державного резерву біткоїна.

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп, який раніше називав криптовалюти "шахрайством", кардинально змінив свою позицію. Він пообіцяв спростити регулювання, призначити лояльних до індустрії посадовців, підтримати розвиток ринку стейблкоїнів і створення державного запасу біткоїна. Після його перемоги на виборах криптовалютна індустрія направила мільйони доларів у його інавгураційний фонд.

Трамп також почав особисто брати участь у криптовалютному бізнесі. Незадовго до повернення до Білого дому він запустив власний мемкоїн, а також підтримав криптопроєкт, пов’язаний із його синами, під назвою World Liberty Financial.

Гаманець президента США Trump Coin зберігає 80% його токенів і контролюється підтримуваними Дональдом Трампом організаціями.

Читайте також На крипторинку паніка. Що буде далі з валютою