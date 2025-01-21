Мемкоїни Дональда і Меланії Трамп впали на 60% після інавгурації президента США

Збитки для тих, хто зробив ставки на підвищення ціни мемкоїнів сімʼї Трампа, склали $70 млн

Фото: Andrea Hanks / flick The White House

Криптовалюта президента США Дональда Трампа і першої леді Меланії впала на 60% після інавгурації 20 січня. Про це пише Сoindesk.

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Інвестори сподівалися, що перші кроки Трампа на політичній арені будуть сприятливими для криптовалют, але його початкові укази не торкнулися цієї галузі, що призвело до розчарування на ринку.

Ф'ючерси на монети Дональда та Меланії Трампів призвели до ліквідаційних збитків у майже $70 млн для тих, хто робив ставку на підвищення цін.

Обсяг торгів $TRUMP за першу добу перевищив $19 млрд, а обсяг торгів $MELANIA склав $4,5 млрд. Водночас за останні 24 години обсяг торгів $TRUMP впав в середньому з $6 млн до трохи більше ніж $1 млн.

Трейдери зберігають оптимізм щодо прокриптовалютної політики в найближчій перспективі, однак з акцентом на токенах SOL від Solana.

Крім токенів $TRUMP та $MELANIA, значного падіння зазнали й інші криптовалюти, зокрема Bitcoin. Після рекордної позначки у $109 071 він впав до $101 705.

На сайті монети Трампа було розміщено застереження, в якому йшлося: "Мемкоїни Трампа призначені для вираження підтримки ідеалів і переконань, уособлених символом "$TRUMP", і не призначені для того, щоб бути або бути предметом інвестиційної діяльності, інвестиційного договору або цінних паперів будь-якого типу".