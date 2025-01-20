Біткоїн знову побив свій історичний максимум: скільки коштує

Найвідоміша у світі криптовалюта досягла нового рекордного максимуму напередодні інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться сьогодні у Вашингтоні

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У понеділок, 20 січня, о 09:06, за даними CoinDesk, ціна Bitcoin сягнула нового історичного максимуму — $109 007.

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До 10:30 вартість криптовалюти дещо скоригувалася, знизившись до $108 067. Загальна капіталізація Bitcoin водночас становить $2,1 трлн.

З початку 2025 року найбільша криптовалюта у світі додала в ціні приблизно $14 000, встановивши новий рекорд.

На цей же час Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, досягла вартості $3377 за одиницю.