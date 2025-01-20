Біткоїн знову побив свій історичний максимум: скільки коштує
У понеділок, 20 січня, о 09:06, за даними CoinDesk, ціна Bitcoin сягнула нового історичного максимуму — $109 007.
До 10:30 вартість криптовалюти дещо скоригувалася, знизившись до $108 067. Загальна капіталізація Bitcoin водночас становить $2,1 трлн.
З початку 2025 року найбільша криптовалюта у світі додала в ціні приблизно $14 000, встановивши новий рекорд.
На цей же час Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта, досягла вартості $3377 за одиницю.
- Останні дні на криптовалютному ринку відзначилися "шаленою гонкою" після того, як у п'ятницю, 17 січня, Дональд Трамп запустив власну мем-монету. Уже 19 січня майбутня перша леді Меланія Трамп також анонсувала запуск своєї криптовалюти, що спричинило падіння вартості Bitcoin нижче позначки $100 000.