Биткоин снова побил свой исторический максимум: сколько стоит

Самая известная в мире криптовалюта достигла нового рекордного максимума в преддверии инаугураци Трампа, которая состоится сегодня в Вашингтоне

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В понедельник, 20 января, в 09:06, по данным CoinDesk, цена Bitcoin достигла нового исторического максимума – $109 007.

К 10:30 стоимость криптовалюты несколько скорректировалась, снизившись до $108 067. Общая капитализация Bitcoin при этом составляет $2,1 трлн.

С начала 2025 года самая большая криптовалюта в мире прибавила в цене примерно $14 000, установив новый рекорд.

К этому же времени Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, достигла стоимости $3377 за единицу.