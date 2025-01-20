Биткоин снова побил свой исторический максимум: сколько стоит
В понедельник, 20 января, в 09:06, по данным CoinDesk, цена Bitcoin достигла нового исторического максимума – $109 007.
К 10:30 стоимость криптовалюты несколько скорректировалась, снизившись до $108 067. Общая капитализация Bitcoin при этом составляет $2,1 трлн.
С начала 2025 года самая большая криптовалюта в мире прибавила в цене примерно $14 000, установив новый рекорд.
К этому же времени Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, достигла стоимости $3377 за единицу.
- Последние дни на криптовалютном рынке отметились "бешеной гонкой" после того, как в пятницу, 17 января, Дональд Трамп запустил собственную мем-монету. Уже 19 января будущая первая леди Мелания Трамп также анонсировала запуск своей криптовалюты, что повлекло за собой падение стоимости Bitcoin ниже отметки $100 000.