Мемкоины Дональда и Мелании Трамп упали на 60% после инаугурации президента США

Ущерб для тех, кто сделал ставки на повышение цены мемкоинов семьи Трампа, составил $70 млн

Фото: Andrea Hanks / flick The White House

Криптовалюта президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании упала на 60% после инаугурации 20 января. Об этом пишет Сoindesk.

Инвесторы надеялись, что первые шаги Трампа на политической арене будут благоприятны для криптовалют, но его первоначальные указы не коснулись этой отрасли, что привело к разочарованию на рынке.

Фьючерсы на монеты Дональда и Мелании Трамп привели к ликвидационному ущербу почти $70 млн для тех, кто делал ставку на повышение цен.

Объем торгов $TRUMP за первые сутки превысил $19 млрд, а объем торгов $MELANIA составил $4,5 млрд. В то же время за последние 24 часа объем торгов $TRUMP упал в среднем с $6 млн до чуть более $1 млн.

Трейдеры сохраняют оптимизм по поводу прокриптовалютной политики в ближайшей перспективе, однако с акцентом на токенах SOL от Solana.

Кроме токенов $TRUMP и $MELANIA, значительное падение испытали и другие криптовалюты, в частности Bitcoin. После рекордной отметки в $109 071 он упал до $101 705.

На сайте монеты Трампа была размещена оговорка, в которой говорилось: "Мемкоины Трампа предназначены для выражения поддержки идеалов и убеждений, олицетворенных символом "$TRUMP", и не предназначены для того, чтобы быть или быть предметом инвестиционной деятельности, инвестиционного договора или ценных бумаг любого типа".