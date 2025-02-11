Влиять на рынок криптовалют сегодняшний американский президент начал еще задолго до принятия своей присяги. Одним из основных месседжей предвыборной кампании Дональда Трампа было сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты".

В зависимости от того, рос рейтинг кандидата на пост президента США Трампа или падал, колебалась и стоимость криптовалют.

Уже накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – $TRUMP в блокчейне Solana (SOL). Мемкоин $MELANIA также выпустила его супруга Мелания Трамп.

В первую неделю своего пребывания в должности Трамп издал распоряжение создать рабочую группу по криптовалюту. Ей поручено предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют.

Еще одним способом финансового участия президента США во всплеске цифровых активов стала новость на прошлой неделе о том, что Trump Media & Technology Group (большинство акций принадлежат Дональду Трампу) хочет запустить биржевой фонд биткоинов.

Заявка от Trump Media на регистрацию торговых марок для серии ETF под брендом Truth.Fi, в которую входят Made in America ETF и US Energy Independence ETF, уже подана.

"Мы стремимся дать инвесторам возможность инвестировать в американские энергетические, производственные и другие фирмы, являющиеся конкурентоспособной альтернативой проблемам, связанным с фондами и дебанкингом, которые встречаются на всем рынке", – заявил гендиректор Trump Media Девин Нунес.

Что показало начало февраля

"По результатам прошлой недели мы видим по криптовалютам после значительного падения смешанные тенденции. Если обращать внимание на данные за месяц, то это преимущественное снижение почти по всем позициям. Андрей Шевчишин.

Как изменилась цена биткоина в феврале 2025 года (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Движение криптовалют Шевчишин называет агрессивным и рискованным инструментом. Ключевым фактором этого движения видит политику Штатов и связанную с ней ситуацию на мировых рынках.