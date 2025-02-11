Впливати на ринок криптовалют сьогоднішній американський президент почав ще задовго до прийняття своєї присяги. Одним з основних меседжів передвиборчої кампанії Дональда Трампа було – зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети".

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Залежно від того, зростав рейтинг кандидата на пост президента США Трампа чи падав, коливалася і вартість криптовалют.

Уже напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти – $TRUMP у блокчейні Solana (SOL). Мемкоїн $MELANIA також випустила його дружина Меланія Трамп.

У перший тиждень свого перебування на посаді Трамп видав розпорядження створити робочу групу з питань криптовалют. Їй доручено запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

Ще одним способом фінансової участі президента США у сплеску цифрових активів стала новина минулого тижня про те, що Trump Media & Technology Group (більшість акцій належать Дональду Трампу) хоче запустити біржовий фонд біткоїнів.

Заявка від Trump Media на реєстрацію торгових марок для серії ETF під брендом Truth.Fi, куди входять Made in America ETF і US Energy Independence ETF, уже подана.

"Ми прагнемо дати інвесторам можливість інвестувати в американські енергетичні, виробничі та інші фірми, які є конкурентоспроможною альтернативою проблемам, пов’язаним із фондами і дебанкінгом, що зустрічаються на всьому ринку", – заявив гендиректор Trump Media Девін Нунес.

Що показав початок лютого

"За результатами минулого тижня ми бачимо щодо криптовалют після значного падіння змішані тенденції. Якщо звертати увагу на дані за місяць, то це переважне зниження майже за всіма позиціями. Окрім лише декількох. Це BTC, Litecoin, Ripple, Solana. Позиції, які підтримуються власниками, які використовуються у проєктах і до яких дійсно є бізнесовий інтерес", – каже у коментарі LIGA.net член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Як змінювалася ціна біткоїна в лютому 2025 року (Інфографіка: Назарій Присяжнюк / LIGA.net)

Рух криптовалют Шевчишин називає агресивним і ризикованим інструментом. Ключовим фактором цього руху бачить політику Штатів і пов’язану з нею ситуацію на світових ринках.