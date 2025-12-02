Україна запустила процедуру реструктуризації ВВП-варантів на $2,6 млрд

Державні "деривативи Яресько", випущені під час реструктуризації 2015 року, планують замінити на звичайні облігації

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото Мінфін України)

Кабінет міністрів України оголосив про запуск пропозиції обміну та запиту на згоду зміни умов державних деривативів 2015 року, відомих як ВВП-варанти. На сайті Міністерства фінансів повідомляється, що це стало результатом третього раунду закритих перемовин зі спеціальним комітетом власників варантів.

Попередні два раунди закінчилися без успіху, але протягом 25-30 листопада сторонам, за даними Мінфіну, вдалося досягти суттєвого прогресу у подоланні структурних й економічних розбіжностей.

На підставі досягнутого прогресу Україна публічно оголосила про реструктуризацію та поширила пропозицію на всіх власників ВВП варантів.

Їм пропонується обміняти деривативи на комбінацію нових єврооблігацій серії C і грошову виплату. За кожні $1000 варантів інвестори отримають $1340 у нових облігаціях з терміном погашення у 2030-2032 роках замість 2041 року і ставкою, яка поступово зросте з 4% до 7,25%. Додатково передбачена грошова виплата та комісія за згоду, причому найбільші виплати отримають ті, хто проголосує за пропозицію до 12 грудня.

Період обміну відкритий до 17 грудня, а провести реструктуризацію планують 29 грудня.

Для успішної реалізації трансакції необхідна підтримка власників щонайменше 75% варантів.

"ВВП-варанти – інструмент, створений для іншого часу, – стали джерелом значного фіскального ризику через надзвичайну волатильність воєнного періоду. Без реструктуризації Україна ризикує виплачувати мільярди доларів внаслідок післявоєнного відновлення економіки, відволікаючи життєво необхідні кошти від оборони, відбудови та важливих пріоритетних видатків на соціальне забезпечення", – пояснив необхідність реструктуризації міністр Сергій Марченко.

Приватні інвестори володіють варантами на суму близько $2,6 млрд, ще $648 млн були викуплені Україною або належать іншим суб'єктам, які контролюються Україною.