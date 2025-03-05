Лютий 2025 року був найгіршим місяцем для криптовалют із 2022 року.

Але в перші дні березня президент США Дональд Трамп спровокував стрибок цін на криптовалютному ринку.

Низка цих віртуальних активів одразу стрімко подорожчала після того, як він повідомив про намір зарахувати їх до нового стратегічного резерву США.

Чому так відбувається і кому це може бути вигідно – в огляді LIGA.net

Березневий криптосплеск

У публікації Truth Social 2 березня Дональд Трамп написав, що "наказав президентській робочій групі рухатися вперед щодо Crypto Strategic Reserve (стратегічного крипторезерву), який містить XRP, SOL і ADA".

Трамп зазначив, що Bitcoin та Ethereum також будуть внесені в нього. В результаті ціни на усі ці монети моментально підскочили.

"У списку обраних (Трампом. – Ред.): Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Крипторинок відреагував миттєво: Bitcoin +8% (до $93 000), XRP +30%, Solana +20%, ADA +64%. Схоже, що власники крипти мають усі шанси непогано заробити, якщо уряд дійсно почне скуповувати токени", – зазначає український нардеп Ярослав Железняк.

За даними агентства Bloomberg, після публікацій Трампа біткоїн підскочив одразу на 9% і перевищив рівень $94 000. Ethereum, другий за величиною цифровий токен, зріс майже на 13% і перевищив $2500.

Наступного дня Bitcoin подорожчав більш ніж на 20% від мінімумів минулого тижня.

"Коментарі Трампа спричинили те, що учасники поспішили відновити довгі позиції, і служать разючим попутним вітром для цін", – прокоментував ситуацію глобальний керівник відділу позабіржової торгівлі криптоінвестиційної компанії GSR Спенсер Халларн.

Проте багато деталей плану Трампа невідомі. Включно з тим, скільки крипти закупить уряд і як фінансуватимуться закупівлі. Якщо очікування не відповідають реальності, тоді ринки потенційно можуть знову відступити.

Щодо критеріїв відбору криптовалют в експертів теж є певні питання. Наприклад, керівник відділу продажу криптомаркет-мейкера Efficient Frontier Ендрю Ту зазначає, що внесення токенів XRP (Ripple) і ADA (Cardano) в план Трампа було доволі несподіваним.

Ці криптоактиви входять до вісімки найкращих криптовалют за ринковою вартістю. Водночас у список обраних не внесли Tether і USDC – стейблкоїни, вартість яких прив’язана до долара США. А також токен Binance Coin біржі Binance, відомий як BNB. Вони теж належать до переліку найпопулярніших криптовалют.