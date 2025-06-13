Наміри США створити Crypto Strategic Reserve (стратегічний крипторезерв) стали приводом для багатьох країн на більш серйозному рівні розглянути можливість включення віртуальних активів у свої державні резерви. Україна не пасе задніх. 10 червня група депутатів Верховної Ради на чолі з Ярославом Железняком зареєструвала законопроєкт №13356, який дає можливість створити крипторезерв в Україні.

Чи зможе насправді Україна створити свій крипторезерв? Скільки часу на це може знадобитися? Які валюти можуть у нього увійти? Звідки вони візьмуться? І чи потрібен, власне кажучи, крипторезерв Україні? З'ясовувала LIGA.net.