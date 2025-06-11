У Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні крипторезерву

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Група депутатів Верховної Ради на чолі з Ярославом Железняком із Голосу 10 червня зареєструвала законопроєкт №13356 щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Згідно з законопроєктом, ми даємо право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір", – прокоментував Железняк реєстрацію законопроєкту.

За його словами, законопроєкт написаний "максимально широко".

"Хоче [Нацбанк] – може не вкладати в крипту", – сказав Железняк.

Він вважає, що законопроєкт не порушує міжнародні зобов'язання України, зокрема перед Міжнародним валютним фондом, оскільки багато країн вже рухаються у напрямку створення крипторезервів, і ця дискусія є поширеною.

Віртуальні активи в Україні врегульовані на рівні Цивільного кодексу як "цифрові речі", що дозволяє володіти та розпоряджатися ними. Тому, на думку авторів, крипторезерв зможе працювати і без профільного закону про віртуальні активи, що так і не набрав чинності через відсутність потрібних змін до Податкового кодексу.