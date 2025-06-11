У Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні крипторезерву
Група депутатів Верховної Ради на чолі з Ярославом Железняком із Голосу 10 червня зареєструвала законопроєкт №13356 щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Про це повідомляється на сайті парламенту.
"Згідно з законопроєктом, ми даємо право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто не зобовʼязуємо і залишаємо це на їх професійний вибір", – прокоментував Железняк реєстрацію законопроєкту.
За його словами, законопроєкт написаний "максимально широко".
"Хоче [Нацбанк] – може не вкладати в крипту", – сказав Железняк.
Він вважає, що законопроєкт не порушує міжнародні зобов'язання України, зокрема перед Міжнародним валютним фондом, оскільки багато країн вже рухаються у напрямку створення крипторезервів, і ця дискусія є поширеною.
Віртуальні активи в Україні врегульовані на рівні Цивільного кодексу як "цифрові речі", що дозволяє володіти та розпоряджатися ними. Тому, на думку авторів, крипторезерв зможе працювати і без профільного закону про віртуальні активи, що так і не набрав чинності через відсутність потрібних змін до Податкового кодексу.
- На початку 2025 року глава ЄЦБ Крістін Лагард скептично оцінила шанси найбільшої криптовалюти потрапити в міжнародні резерви у Європі. Вона пояснила, що резерви центробанків повинні бути ліквідними, надійними й не мають викликати ніяких підозр щодо відмивання коштів чи інших злочинних дій. "Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради ЄЦБ", – сказала Лагард.
- Голова Центробанку Швейцарії також нещодавно сказав, що криптовалюти мають надто велику волатильність і недостатню ліквідність, щоб зберігати цінність валютних резервів.