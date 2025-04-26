Нацбанк Швейцарії відкинув ідею включення біткоїна до резервів: не відповідає стандартам

Волатильність і низька ліквідність ринку криптовалют не дають змоги говорити про їхнє включення до золото-валютних резервів

Фото: depositphotos.com

Голова Швейцарського національного банку (SNB) відкинув заклики прихильників криптовалют включити біткоїн до міжнародних резервів, пише Reuters.

У п'ятницю, виступаючи на зібранні акціонерів SNB, Мартін Шлегель сказав, що криптовалюти не відповідають стандартам валютних резервів банку.

Швейцарські прихильники криптовалют, які об'єдналися в ініціативну групу Bitcoin Initiative, стверджують, що в умовах глобальної економічної турбулентності та нібито втрати довіри до держоблігацій диверсифікація резервів центробанків набуває особливої значущості. Вони домагаються внесення змін до конституції Швейцарії й законодавчого закріплення за SNB зобов'язання з включення біткоїна у свої резерви поряд із золотом.

"Криптовалюта наразі не може задовольнити вимоги, які ми ставимо до наших валютних резервів", – відповів на це Шлегель.

Вони мають надто велику волатильність, що викликає сумніви щодо їхньої здатності зберігати цінність валютних резервів, пояснив банкір.

Ще одна причина – проблеми з ліквідністю ринку, оскільки центральний банк повинен мати можливість у будь-який момент купувати та продавати валютні активи.

Раніше цього року глава ЄЦБ Крістін Лагард скептично оцінила шанси найбільшої криптовалюти потрапити в міжнародні резерви у Європі. Вона пояснила, що резерви центробанків повинні бути ліквідними, надійними й не мають викликати ніяких підозр щодо відмивання коштів чи інших злочинних дій. "Як наслідок, я впевнена, що біткоїн не увійде до резервів жодного з центральних банків генеральної ради ЄЦБ", – сказала Лагард.