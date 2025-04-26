Нацбанк Швейцарии отверг идею включения биткоина в резервы: не соответствует стандартам

Волатильность и низкая ликвидность рынка криптовалют не позволяют говорить об их включении в золотовалютные резервы

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Глава Швейцарского национального банка (SNB) отверг призывы сторонников криптовалют включить биткоин в международные резервы, пишет Reuters.

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В пятницу, выступая на собрании акционеров SNB, Мартин Шлегель сказал, что криптовалюты не отвечают стандартам валютных резервов банка.

Швейцарские сторонники криптовалют, объединившиеся в инициативную группу Bitcoin Initiative, утверждают, что в условиях глобальной экономической турбулентности и якобы потери доверия к гособлигациям диверсификация резервов центробанков приобретает особую значимость. Они добиваются внесения изменений в конституцию Швейцарии и законодательного закрепления за SNB обязательства по включению биткоина в свои резервы наряду с золотом.

"Криптовалюта сейчас не может удовлетворить требования, которые мы предъявляем к нашим валютным резервам", — ответил Шлегель.

Они обладают слишком большой волатильностью, что вызывает сомнения в их способности сохранять ценность валютных резервов, пояснил банкир.

Еще одна причина – проблемы с ликвидностью рынка, поскольку центральный банк должен иметь возможность в любой момент покупать и продавать валютные активы.

Ранее в этом году глава ЕЦБ Кристин Лагард скептически оценила шансы наибольшей криптовалюты попасть в международные резервы в Европе. Она объяснила, что резервы центробанков должны быть ликвидными, надежными и не вызывать никаких подозрений относительно отмывания средств или других преступных действий.

"Как следствие, я уверена, что биткоин не войдет в резервы ни одного из центральных банков генерального совета ЕЦБ", – сказала Лагард.