Нацбанк Швейцарии отверг идею включения биткоина в резервы: не соответствует стандартам
Глава Швейцарского национального банка (SNB) отверг призывы сторонников криптовалют включить биткоин в международные резервы, пишет Reuters.
В пятницу, выступая на собрании акционеров SNB, Мартин Шлегель сказал, что криптовалюты не отвечают стандартам валютных резервов банка.
Швейцарские сторонники криптовалют, объединившиеся в инициативную группу Bitcoin Initiative, утверждают, что в условиях глобальной экономической турбулентности и якобы потери доверия к гособлигациям диверсификация резервов центробанков приобретает особую значимость. Они добиваются внесения изменений в конституцию Швейцарии и законодательного закрепления за SNB обязательства по включению биткоина в свои резервы наряду с золотом.
"Криптовалюта сейчас не может удовлетворить требования, которые мы предъявляем к нашим валютным резервам", — ответил Шлегель.
Они обладают слишком большой волатильностью, что вызывает сомнения в их способности сохранять ценность валютных резервов, пояснил банкир.
Еще одна причина – проблемы с ликвидностью рынка, поскольку центральный банк должен иметь возможность в любой момент покупать и продавать валютные активы.
Ранее в этом году глава ЕЦБ Кристин Лагард скептически оценила шансы наибольшей криптовалюты попасть в международные резервы в Европе. Она объяснила, что резервы центробанков должны быть ликвидными, надежными и не вызывать никаких подозрений относительно отмывания средств или других преступных действий.
"Как следствие, я уверена, что биткоин не войдет в резервы ни одного из центральных банков генерального совета ЕЦБ", – сказала Лагард.
- Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о создании специальной группы, которая будет оценивать перспективы создания стратегических резервов в биткоинах.
- Глава Чешского национального банка (ČNB) Алеш Михль говорил, что предложит план включения биткоина в официальные резервы страны. В перспективе он считает, что Центробанк Чехии мог бы направить до 5% своих валютных резервов в биткоин.