В Раде зарегистрировали законопроект о создании в Украине крипторезерва

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Группа депутатов Верховной Рады во главе с Ярославом Железняком из Голоса 10 июня зарегистрировала законопроект №13356 о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. Притом как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это на их профессиональный выбор", — прокомментировал Железняк регистрацию законопроекта.

По его словам, законопроект написан "максимально широко".

"Хочет [Нацбанк] – может не вкладывать в крипту", – сказал Железняк.

Он считает, что законопроект не нарушает международные обязательства Украины, в частности перед Международным валютным фондом, поскольку многие страны уже двигаются в направлении создания крипторезервов, и эта дискуссия распространена.

Виртуальные активы в Украине урегулированы на уровне Гражданского кодекса как "цифровые вещи", что позволяет владеть и распоряжаться ими. Поэтому, по мнению авторов, крипторезерв сможет работать и без профильного закона о виртуальных активах, так и не вступившего в силу из-за отсутствия необходимых изменений в Налоговый кодекс.