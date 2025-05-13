Намерения США создать Crypto Strategic Reserve (стратегический крипторезерв) послужили поводом для других стран на более серьезном уровне рассмотреть возможность включения виртуальных активов в свои государственные резервы.

"В настоящее время весь мир наблюдает за действиями США с осторожностью, ожидая результатов, поскольку страна может стать ключевым игроком в формировании криптовалютных резервов", – отметил в комментарии LIGA.net CEO EXMO.com UK Сергей Жданов.

Несмотря на то, что, по оценкам аналитиков, официальное включение криптовалют в резервы США может растянуться на год-два, 7 мая в США впервые на уровне штата позволили включать цифровые активы с рыночной капитализацией более $500 млрд в валютные резервы. Под этот критерий подпадает только ВТС. В него штат Нью-Хэмпшир сможет инвестировать до 5% государственных средств.