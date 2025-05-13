Эффект "снежного кома". Какие страны готовы формировать крипторезерв, нужно ли это Украине
Намерения США создать Crypto Strategic Reserve (стратегический крипторезерв) послужили поводом для других стран на более серьезном уровне рассмотреть возможность включения виртуальных активов в свои государственные резервы.
"В настоящее время весь мир наблюдает за действиями США с осторожностью, ожидая результатов, поскольку страна может стать ключевым игроком в формировании криптовалютных резервов", – отметил в комментарии LIGA.net CEO EXMO.com UK Сергей Жданов.
Несмотря на то, что, по оценкам аналитиков, официальное включение криптовалют в резервы США может растянуться на год-два, 7 мая в США впервые на уровне штата позволили включать цифровые активы с рыночной капитализацией более $500 млрд в валютные резервы. Под этот критерий подпадает только ВТС. В него штат Нью-Хэмпшир сможет инвестировать до 5% государственных средств.