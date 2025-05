В США впервые на уровне штата разрешили включать биткоин в валютные резервы

В американском штате Нью-Гэмпшир приняли закон о создании первого в США государственного криптовалютного резерва.

"Нью-Гэмпшир снова первый в стране! Только что подписала новый закон, позволяющий нашему штату инвестировать в криптовалюту и драгоценные металлы", — написала во вторник в соцсети X губернатор штата, представитель Республиканской партии Келли Эйотт. Обе палаты парламента Нью-Гэмпшира тоже контролируются республиканцами.

