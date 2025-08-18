Гетманцев: незакрытые потребности Украины на 2026-й – $8-19 млрд в зависимости от сценария

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Потребности Украины в международной финансовой помощи будут сохраняться на высоком уровне, даже в случае прекращения боевых действий. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.Live.

"Несмотря на те переговоры, которые сейчас продолжаются и будут еще продолжаться, у нас нет уверенности в том, что война все же завершится, к сожалению. И мы должны исходить из пессимистического сценария и из того, что даже прекращение боевых действий не будет означать какого-то существенного сногсшибательного уменьшения расходов на безопасность и оборону", – сказал депутат.

Именно поэтому Украина хочет пересмотреть действующую программу с Международным валютным фондом и заключить новую, потому что текущие условия уже не соответствуют реалиям военного времени.

По его словам, программа, которая действует с 2023 года, была рассчитана на завершение активных боевых действий в 2024-м. Однако война продолжается, и расходы на оборону будут оставаться высокими как минимум в 2026-2027 годах.

"Хотя 2025-й мы проходим стабильно, в 2026-2027 годах у нас есть определенная финансовая неопределенность. Мы нуждаемся в около $70 млрд дополнительно на эти два года. Даже в 2026 году, не говоря о 2027-м, мы обеспечены на данный момент лишь на треть. Остальные – от $8 млрд до $19 млрд в зависимости от сценария – еще должны найти", – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что программа МВФ является "якорем" для других партнеров и сигналом, что Украина выполняет свои обязательства. Поэтому важно договориться о новых условиях, чтобы у международных доноров и кредиторов были основания и в дальнейшем поддерживать украинский бюджет.