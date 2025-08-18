Гетманцев: незакриті потреби України на 2026 рік – $8-19 млрд залежно від сценарію

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Потреби України в міжнародній фінансовій допомозі зберігатимуться на високому рівні, навіть у разі припинення бойових дій. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.Live.

"Попри ті перемовини, які зараз тривають і будуть ще тривати, ми не маємо впевненості в тому, що війна все ж таки завершиться, на жаль. І ми маємо виходити із песимістичного сценарію і з того, що навіть припинення бойових дій не буде означати якогось істотного карколомного зменшення видатків на безпеку й оборону", – сказав депутат.

Саме тому Україна хоче переглянути чинну програму з Міжнародним валютним фондом і укласти нову, бо поточні умови вже не відповідають реаліям воєнного часу.

За його словами, програма, яка діє з 2023 року, була розрахована на завершення активних бойових дій у 2024-му. Однак війна триває, і видатки на оборону залишатимуться високими щонайменше у 2026-2027 роках.

"Хоча 2025-й ми проходимо стабільно, у 2026-2027 роках ми маємо певну фінансову невизначеність. Ми потребуємо близько $70 млрд додатково на ці два роки. Навіть у 2026 році, не говорячи про 2027-й, ми забезпечені на цей момент лише на третину. Решту – від $8 млрд до $19 млрд залежно від сценарію – ще повинні знайти", – сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що програма МВФ є "якорем" для інших партнерів і сигналом, що Україна виконує свої зобов’язання. Тому важливо домовитися про нові умови, щоб міжнародні донори та кредитори мали підстави й надалі підтримувати український бюджет.