FT: ЄС розглядає три способи покриття дефіциту бюджету України у $19 млрд на 2026 рік
Європейська комісія терміново досліджує способи покрити дірку в державному бюджеті України на 2026 рік, яка може сягнути $19 мільярдів, повідомила в вівторок газета Financial Times.
"Багато стейкхолдерів, які розраховували на досягнення угоди про припинення вогню цього року, тепер змушені переглядати свої витрати й усвідомлюють, що залишається діра незалежно від того, як вони намагаються перерахувати бюджет", – сказав високопоставлений європейський чиновник.
Обговорюються три варіанти.
Одна з пропозицій, яку внесла Україна, передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, які одночасно зараховуватимуться до цілей оборонних витрат країн НАТО. Це дозволить досягти подвійної мети – виконати зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та підтримати Україну.
"Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили – розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки", – йшлося в пропозиції України, переданому країнам Великої сімки (G7).
Альтернативний варіант – прискорити виплати з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів.
Також розглядається можливість реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи активів під більші відсотки.
- Фінансування національної безпеки й оборони буде основним пріоритетом державного бюджету України ще щонайменше три роки.