FT: ЄС розглядає три способи покриття дефіциту бюджету України у $19 млрд на 2026 рік

Україна попросила Євросоюз взяти участь у співфінансуванні ЗСУ. Це може бути вигідно обом сторонам

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Європейська комісія терміново досліджує способи покрити дірку в державному бюджеті України на 2026 рік, яка може сягнути $19 мільярдів, повідомила в вівторок газета Financial Times.

"Багато стейкхолдерів, які розраховували на досягнення угоди про припинення вогню цього року, тепер змушені переглядати свої витрати й усвідомлюють, що залишається діра незалежно від того, як вони намагаються перерахувати бюджет", – сказав високопоставлений європейський чиновник.

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Обговорюються три варіанти.

Одна з пропозицій, яку внесла Україна, передбачає фінансову допомогу у вигляді позабюджетних грантів, які одночасно зараховуватимуться до цілей оборонних витрат країн НАТО. Це дозволить досягти подвійної мети – виконати зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП та підтримати Україну.

"Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати українські сили – розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки", – йшлося в пропозиції України, переданому країнам Великої сімки (G7).

Альтернативний варіант – прискорити виплати з теперішньої програми G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів.

Також розглядається можливість реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи активів під більші відсотки.