Politico: ЄС придумав, як заробити на заморожених активах РФ більше грошей для України

Фото: Euroclear / Google Maps

Європейський Союз розглядає переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками. Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.

Така ідея виникла у ЄС з метою отримати більше прибутку, щоб допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування.

Цей план не передбачає конфіскації російських активів, бо деякі країни-члени блоку, зокрема Німеччина та Італія, виступають проти цього через юридичні ризики. Замість цього ЄС хоче використовувати лише відсотки від цих грошей.

Таким чином, наразі розглядається створення спеціального інвестиційного фонду під егідою ЄС.

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Це дасть змогу вкладати російські активи у більш прибуткові (але й більш ризиковані) інструменти, ніж нинішні депозити в Euroclear, які приносять найнижчий прибуток.

Ще однією потенційною перевагою такого фонду є те, що цей механізм може допомогти обійти можливе вето Угорщини.

Російські активи заморожено в межах режиму санкцій ЄС, який поновлюється кожні пів року й потребує одностайної підтримки. Угорщина неодноразово погрожувала його заблокувати.

Тому наразі Єврокомісія обговорює можливість ухвалення рішення про створення фонду більшістю голосів, а не одностайно.