Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах РФ – прибуток вперше впав

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Бельгійська фінансова установа Euroclear отримала 1,47 млрд євро прибутку на відсотках від заморожених від початку повномасштабної війни в Україні російських активів у першому кварталі 2025 року. Про це повідомила пресслужба Euroclear.

Відсотковий прибуток від заморожених російських активів за перший квартал 2025 року впав на 7,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з вимогами регламенту ЄС щодо непередбачуваних внесків, введеного в дію у травні 2024 року, Euroclear за перший квартал 2025 року сформував резерв у розмірі 944 млн євро.

Санкції Росії та контрзаходи призвели до прямих витрат у розмірі 22 млн євро та втрати доходу від бізнесу у розмірі 9 млн євро.

Відсоткові доходи, пов'язані з російськими активами, які підлягають оподаткуванню, принесли Бельгії 360 млн євро податкових надходжень.

Станом на кінець березня 2025 року баланс Euroclear Bank становив 230 млрд євро, з яких 195 млрд євро припадає на російські активи, що є під санкціями.

Залишки грошових коштів Euroclear реінвестує у фінансові інструменти з низьким ризиком. У результаті таких вкладень у першому кварталі 2025 року компанія заробила близько 1,5 млрд євро від реінвестування відсотків від заморожених російських коштів.

Згідно з регламентом Єврокомісії, ухваленим у травні 2024 року, прибутки, отримані від реінвестування заморожених активів РФ мають переказуватись до Європейського фонду для України.

Euroclear залишає собі 10% цього прибутку – для покриття власних ризиків і вимог до капіталу. За 2024 рік Euroclear вже передав у Європейський фонд для України близько 3,5 млрд євро.