Euroclear заробив 1,47 млрд євро на заморожених активах РФ – прибуток вперше впав
Бельгійська фінансова установа Euroclear отримала 1,47 млрд євро прибутку на відсотках від заморожених від початку повномасштабної війни в Україні російських активів у першому кварталі 2025 року. Про це повідомила пресслужба Euroclear.
Відсотковий прибуток від заморожених російських активів за перший квартал 2025 року впав на 7,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Згідно з вимогами регламенту ЄС щодо непередбачуваних внесків, введеного в дію у травні 2024 року, Euroclear за перший квартал 2025 року сформував резерв у розмірі 944 млн євро.
Санкції Росії та контрзаходи призвели до прямих витрат у розмірі 22 млн євро та втрати доходу від бізнесу у розмірі 9 млн євро.
Відсоткові доходи, пов'язані з російськими активами, які підлягають оподаткуванню, принесли Бельгії 360 млн євро податкових надходжень.
Станом на кінець березня 2025 року баланс Euroclear Bank становив 230 млрд євро, з яких 195 млрд євро припадає на російські активи, що є під санкціями.
Залишки грошових коштів Euroclear реінвестує у фінансові інструменти з низьким ризиком. У результаті таких вкладень у першому кварталі 2025 року компанія заробила близько 1,5 млрд євро від реінвестування відсотків від заморожених російських коштів.
Згідно з регламентом Єврокомісії, ухваленим у травні 2024 року, прибутки, отримані від реінвестування заморожених активів РФ мають переказуватись до Європейського фонду для України.
Euroclear залишає собі 10% цього прибутку – для покриття власних ризиків і вимог до капіталу. За 2024 рік Euroclear вже передав у Європейський фонд для України близько 3,5 млрд євро.
- 4 лютого 2025 року глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні.
- 7 лютого повідомлялося, що Росія готує закон про конфіскацію іноземних активів у відповідь на замороження своїх.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що у Росії треба забрати її активи, поки є ця можливість.
- 2 травня Reuters писав, що ЄС планує передати 3 млрд євро заморожених активів РФ західним інвесторам.