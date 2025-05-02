Reuters: ЄС планує передати 3 млрд євро заморожених активів РФ західним інвесторам

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Бельгійська фінансова установа Euroclear, яка володіє більшістю заморожених російських активів у Європі, планує передати близько 3 млрд євро ($3,4 млрд) з цих грошей західним інвесторам як компенсацію за втрати в Росії. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

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Зазначена сума – частина з приблизно 10 млрд євро, які належать підсанкційним російським фізичним та юридичним особам і є на рахунках Euroclear у Бельгії.

Рішення використати заморожені російські активи для компенсації західним інвесторам стало відповіддю на дії Росії, яка у 2023 році конфіскувала мільярди євро, що зберігалася в країні, в іноземних інвесторів.

За інформацією джерел агентства, у березні 2025 року Euroclear отримав дозвіл від Бельгії на здійснення виплати, а 1 квітня повідомив клієнтів про майбутні виплати.

Водночас виплати західним інвесторам не вплинуть на більш ніж 200 млрд євро резервів російського Центробанку, які були заморожені в ЄС, зазначили джерела агентства.

Але такий крок ЄС – це новий етап економічного тиску на РФ, яка вже подала близько 100 судових позовів проти Euroclear.

Росія також у відповідь запровадила власні "дзеркальні" санкції. Цього року вона конфіскувала 3 млрд євро, що належали Euroclear, із рахунків у російському депозитарії.

Luxembourg Clearstream, ще одна велика фінансова структура, готує подібну схему компенсацій, але у менших обсягах – на кілька сотень мільйонів євро.