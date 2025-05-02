Reuters: ЄС планує передати 3 млрд євро заморожених активів РФ західним інвесторам
Бельгійська фінансова установа Euroclear, яка володіє більшістю заморожених російських активів у Європі, планує передати близько 3 млрд євро ($3,4 млрд) з цих грошей західним інвесторам як компенсацію за втрати в Росії. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Зазначена сума – частина з приблизно 10 млрд євро, які належать підсанкційним російським фізичним та юридичним особам і є на рахунках Euroclear у Бельгії.
Рішення використати заморожені російські активи для компенсації західним інвесторам стало відповіддю на дії Росії, яка у 2023 році конфіскувала мільярди євро, що зберігалася в країні, в іноземних інвесторів.
За інформацією джерел агентства, у березні 2025 року Euroclear отримав дозвіл від Бельгії на здійснення виплати, а 1 квітня повідомив клієнтів про майбутні виплати.
Водночас виплати західним інвесторам не вплинуть на більш ніж 200 млрд євро резервів російського Центробанку, які були заморожені в ЄС, зазначили джерела агентства.
Але такий крок ЄС – це новий етап економічного тиску на РФ, яка вже подала близько 100 судових позовів проти Euroclear.
Росія також у відповідь запровадила власні "дзеркальні" санкції. Цього року вона конфіскувала 3 млрд євро, що належали Euroclear, із рахунків у російському депозитарії.
Luxembourg Clearstream, ще одна велика фінансова структура, готує подібну схему компенсацій, але у менших обсягах – на кілька сотень мільйонів євро.
- 4 лютого 2025 року глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні.
- 7 лютого повідомлялося, що Росія готує закон про конфіскацію іноземних активів у відповідь на замороження своїх.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що у Росії треба забрати її активи, поки є ця можливість.