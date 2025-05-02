Reuters: ЕС планирует передать 3 млрд евро замороженных активов РФ западным инвесторам

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Бельгийское финансовое учреждение Euroclear, владеющее большинством замороженных российских активов в Европе, планирует передать около 3 млрд евро ($3,4 млрд) из этих денег западным инвесторам в качестве компенсации за потери в России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Указанная сумма – часть из примерно 10 млрд евро, принадлежащих подсанкционным российским физическим и юридическим лицам и находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

Решение использовать замороженные российские активы для компенсации западным инвесторам стало ответом на действия России, которая в 2023 году конфисковала хранившиеся в стране миллиарды евро у иностранных инвесторов.

По информации источников агентства, в марте 2025 года Euroclear получил разрешение от Бельгии на осуществление выплаты, а 1 апреля сообщил клиентам о предстоящих выплатах.

В то же время выплаты западным инвесторам не повлияют на более чем 200 млрд евро резервов российского Центробанка, замороженных в ЕС, отметили источники агентства.

Но такой шаг ЕС – новый этап экономического давления на РФ, которая уже подала около 100 судебных исков против Euroclear.

Россия также в ответ ввела собственные "зеркальные" санкции. В этом году она конфисковала принадлежавшие Euroclear 3 млрд евро со счетов в российском депозитарии.

Luxembourg Clearstream, еще одна крупная финансовая структура, готовит подобную схему компенсаций, но в меньших объемах – на несколько сотен миллионов евро.