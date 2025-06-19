Politico: ЕС придумал, как заработать на замороженных активах РФ больше денег для Украины
Европейский Союз рассматривает перевод почти 200 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, в более рискованный инвестиционный фонд с более высокими процентами. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.
Такая идея возникла у ЕС с целью получить больше прибыли, чтобы помочь украинской экономике удержаться на плаву на фоне угроз президента США Дональда Трампа прекратить финансирование.
Этот план не предусматривает конфискации российских активов, поскольку некоторые страны-члены блока, в частности Германия и Италия, выступают против этого из-за юридических рисков. Вместо этого ЕС хочет использовать только проценты от этих денег.
Таким образом, рассматривается создание специального инвестиционного фонда под эгидой ЕС.
Это позволит вкладывать российские активы в более прибыльные (но и более рискованные) инструменты, чем нынешние депозиты в Euroclear, приносящие самую низкую прибыль.
Еще одним потенциальным преимуществом такого фонда является то, что этот механизм может помочь обойти вето Венгрии.
Российские активы заморожены в рамках режима санкций ЕС, который возобновляется каждые полгода и для которого нужна единодушная поддержка. Венгрия не раз угрожала его заблокировать.
Поэтому Еврокомиссия обсуждает возможность принятия решения о создании фонда большинством голосов, а не единогласно.
- 27 марта президент Зеленский заявлял, что активы России нужно забрать, пока есть такая возможность.
- 19 мая сообщалось, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы от прибыли от замороженных активов РФ.
- В первом квартале 2025 года Euroclear заработал 1,47 млрд евро на замороженных активах РФ. Прибыль впервые за все время упала.