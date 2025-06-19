Politico: ЕС придумал, как заработать на замороженных активах РФ больше денег для Украины

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Европейский Союз рассматривает перевод почти 200 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, в более рискованный инвестиционный фонд с более высокими процентами. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Такая идея возникла у ЕС с целью получить больше прибыли, чтобы помочь украинской экономике удержаться на плаву на фоне угроз президента США Дональда Трампа прекратить финансирование.

Этот план не предусматривает конфискации российских активов, поскольку некоторые страны-члены блока, в частности Германия и Италия, выступают против этого из-за юридических рисков. Вместо этого ЕС хочет использовать только проценты от этих денег.

Таким образом, рассматривается создание специального инвестиционного фонда под эгидой ЕС.

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Это позволит вкладывать российские активы в более прибыльные (но и более рискованные) инструменты, чем нынешние депозиты в Euroclear, приносящие самую низкую прибыль.

Еще одним потенциальным преимуществом такого фонда является то, что этот механизм может помочь обойти вето Венгрии.

Российские активы заморожены в рамках режима санкций ЕС, который возобновляется каждые полгода и для которого нужна единодушная поддержка. Венгрия не раз угрожала его заблокировать.

Поэтому Еврокомиссия обсуждает возможность принятия решения о создании фонда большинством голосов, а не единогласно.