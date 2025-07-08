FT: ЕС рассматривает три способа покрытия дефицита бюджета Украины в $19 млрд на 2026 год

Украина попросила Евросоюз принять участие в софинансировании ВСУ. Это может быть выгодно обеим сторонам

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Европейская комиссия срочно изучает способы покрытия дыры в государственном бюджете Украины на 2026 год, которая может достичь $19 миллиардов, сообщила во вторник газета Financial Times.

"Многие стейкхолдеры, которые рассчитывали на достижение соглашения о прекращении огня в этом году, теперь вынуждены пересматривать свои расходы и понимают, что остается дефицит, независимо от того, как они пытаются пересчитать бюджет", – сказал высокопоставленный европейский чиновник.

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Обсуждаются три варианта.

Одно из внесенных Украиной предложений предусматривает финансовую помощь в виде внебюджетных грантов, которые одновременно будут засчитываться в цели оборонных расходов стран НАТО. Это позволит реализовать двойную задачу – выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и поддержать Украину.

"Вместо дублирования возможностей, европейские союзники могли бы софинансировать украинские силы, рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для укрепления континентальной безопасности", – говорится в предложении Украины, переданном странам Большой семерки (G7).

Альтернативный вариант – ускорить выплаты по текущей программе G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), которая предусматривает оказание помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов.

Также рассматривается возможность реинвестирования замороженных российских активов в более рискованные активы под более высокие проценты.