МВФ опубликовал макропрогноз для Украины: риски негативного сценария исключительно высоки

Международный валютный фонд раскрыл источники финансирования Украины на случай, если война продолжится в 2026 году

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Международный валютный фонд прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2025 году может вырасти на 2-3%, но существуют "исключительно высокие" риски пессимистического сценария, согласно которому он сократится на 1%.

Опубликованный на сайте МВФ негативный сценарий основан на предположении, что активные боевые действия будут продолжаться до середины 2026 года, по сравнению с базовым прогнозом завершения войны в конце 2025 года.

В таком случае потребность Украины в финансировании увеличится на $12,4 миллиарда.

Это потребует дополнительных мер для обеспечения устойчивости государственного долга и привлечения дополнительного финансирования – как внешнего (в форме льготных кредитов, практически на грантовой основе), так и внутреннего.

Прежде всего, речь идет об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) и ускорении темпов приведения акцизов к европейскому уровню. "Оба варианта могут быть эффективно и быстро внедрены для увеличения доходов", – считает МВФ.

Не исключается приоритизация расходов (капитальных и социальных) и возвращение некоторых валютных ограничений, использовавшихся в начале полномасштабной войны.

Если серьезность шоков выйдет за рамки негативного сценария, могут потребоваться дополнительные меры: очередное повышение военного сбора и акцизов, введение налога на предметы роскоши, мобилизация внутреннего финансирования через облигации внутреннего государственного займа в еще больших масштабах.

Расходы по определенным категориям, возможно, придется ограничить в зависимости от поступления льготного/грантового внешнего финансирования.

Все эти меры должны быть временными и тщательно структурированными с учетом макроэкономических и социальных последствий в условиях войны.

МВФ считает, что даже в таком пессимистическом сценарии программа поддержки Украины остается устойчивой благодаря твердым обязательствам украинских властей и финансовым гарантиям международных партнеров.

В среднесрочной перспективе экономические показатели приблизятся к базовому сценарию благодаря "якорю" в виде вступления в ЕС, миграционным потокам и частным инвестициям.