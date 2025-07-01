МВФ опубликовал макропрогноз для Украины: риски негативного сценария исключительно высоки
Международный валютный фонд прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2025 году может вырасти на 2-3%, но существуют "исключительно высокие" риски пессимистического сценария, согласно которому он сократится на 1%.
Опубликованный на сайте МВФ негативный сценарий основан на предположении, что активные боевые действия будут продолжаться до середины 2026 года, по сравнению с базовым прогнозом завершения войны в конце 2025 года.
В таком случае потребность Украины в финансировании увеличится на $12,4 миллиарда.
Это потребует дополнительных мер для обеспечения устойчивости государственного долга и привлечения дополнительного финансирования – как внешнего (в форме льготных кредитов, практически на грантовой основе), так и внутреннего.
Прежде всего, речь идет об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) и ускорении темпов приведения акцизов к европейскому уровню. "Оба варианта могут быть эффективно и быстро внедрены для увеличения доходов", – считает МВФ.
Не исключается приоритизация расходов (капитальных и социальных) и возвращение некоторых валютных ограничений, использовавшихся в начале полномасштабной войны.
Если серьезность шоков выйдет за рамки негативного сценария, могут потребоваться дополнительные меры: очередное повышение военного сбора и акцизов, введение налога на предметы роскоши, мобилизация внутреннего финансирования через облигации внутреннего государственного займа в еще больших масштабах.
Расходы по определенным категориям, возможно, придется ограничить в зависимости от поступления льготного/грантового внешнего финансирования.
Все эти меры должны быть временными и тщательно структурированными с учетом макроэкономических и социальных последствий в условиях войны.
МВФ считает, что даже в таком пессимистическом сценарии программа поддержки Украины остается устойчивой благодаря твердым обязательствам украинских властей и финансовым гарантиям международных партнеров.
В среднесрочной перспективе экономические показатели приблизятся к базовому сценарию благодаря "якорю" в виде вступления в ЕС, миграционным потокам и частным инвестициям.
- Украине необходимо в ближайшее время пересмотреть государственный бюджет на 2025 год, поскольку запланированных расходов на нужды обороны не хватает до конца года.
- Ситуация с финансированием Украины в 2026 году будет еще сложнее.