Гетманцев: Средняя пенсия в Украине составляет 27% от зарплаты, тогда как в Европе – 58%
В Украине средняя пенсия составляет всего 27% от средней заработной платы. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, это один из самых низких показателей в Европе, где в среднем пенсионеры получают 58% от средней заработной платы.
В Польше средняя пенсия составляет 57% от средней заработной платы, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.
Гетманцев подчеркнул, что украинская пенсионная система нуждается в кардинальных изменениях, поскольку за последнее десятилетие ситуация только ухудшалась.
В частности, после пенсионной реформы, утвержденной предыдущим президентом Петром Порошенко, коэффициент страхового стажа для расчета пенсий был снижен с 1,35% до 1%.
Гетманцев призвал пересмотреть подходы к начислению и индексации пенсий. По его мнению, одним из первых шагов должно стать повышение минимальной пенсии как минимум до 4000 грн.
Кроме этого, он призвал правительство заняться детенизацией выплат зарплат, отменой специальных пенсий для отдельных категорий чиновников и введением обязательного накопительного уровня пенсионной системы.
- По оценкам Всемирного банка, из-за войны уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 млн человек оказались за чертой бедности.