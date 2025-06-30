Гетманцев: Средняя пенсия в Украине составляет 27% от зарплаты, тогда как в Европе – 58%

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В Украине средняя пенсия составляет всего 27% от средней заработной платы. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, это один из самых низких показателей в Европе, где в среднем пенсионеры получают 58% от средней заработной платы.

В Польше средняя пенсия составляет 57% от средней заработной платы, в Румынии – 48%, в Греции – 78%.

Гетманцев подчеркнул, что украинская пенсионная система нуждается в кардинальных изменениях, поскольку за последнее десятилетие ситуация только ухудшалась.