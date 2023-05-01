В Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности из-за войны – Всемирный банк

Уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году, в результате чего 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности. Об этом со ссылкой на отчет Всемирного банка пишет The Guardian.

По данным Всемирного банка, между городом и селом наблюдается большой разрыв, а наиболее ощутимые последствия обнищания именно в сельской местности.

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"Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности", – заявил региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

Как отмечает газета, в Украине резко подорожала еда, топливо, услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.

Без пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества, ситуация была бы еще хуже, убеждена экономист Елена Билан.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%", – рассказала она.

По ее словам, наиболее проблемным в этой ситуации остается вопрос трудоустройства людей.

Похожий прогноз в марте 2022 дала ООН. По оценке Программы развития ООН, затяжная война России против Украины может повлечь за собой крайнюю бедность 90% населения.

Наталія Софієнко

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