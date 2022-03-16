Затяжная война России против Украины может вызвать крайнюю бедность 90% населения – ООН

Почти 90% украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война, которую развязала Россия, затянется в течение следующего года. Война отнимет два десятилетия экономических достижений. Об этом заявили в Программе развития ООН (ПРООН), передает Reuters.

"Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности", – сказал Ахим Штайнер, администратор ПРООН.

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Штайнер также отметил, что его агентство работает с киевским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики. Программа направлена на предоставление денежных переводов семьям на покупку продуктов питания, чтобы выжить, и удержать их от бегства, поддерживая основные услуги.

"Очевидно, что крайним концом сценария является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)", – сказал он в своем докладе.

Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день, добавил он. По его словам, до того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже отметки в $5,50.

15 марта Верховная Рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.

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Наталия Софиенко

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