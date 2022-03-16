UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Затяжная война России против Украины может вызвать крайнюю бедность 90% населения – ООН

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 09:11
Затяжная война России против Украины может вызвать крайнюю бедность 90% населения – ООН - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Почти 90% украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война, которую развязала Россия, затянется в течение следующего года. Война отнимет два десятилетия экономических достижений. Об этом заявили в Программе развития ООН (ПРООН), передает Reuters.

"Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности", – сказал Ахим Штайнер, администратор ПРООН. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Штайнер также отметил, что его агентство работает с киевским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики. Программа направлена на предоставление денежных переводов семьям на покупку продуктов питания, чтобы выжить, и удержать их от бегства, поддерживая основные услуги.

"Очевидно, что крайним концом сценария является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)", – сказал он в своем докладе.

Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день, добавил он. По его словам, до того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже отметки в $5,50.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война в украине бедность экономика Украины война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 