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В Украине снизили налоги на бизнес и отменили акциз на топливо

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 16:52
В Украине снизили налоги на бизнес и отменили акциз на топливо - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла закон о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения. Документ №7137д поддержали 340 народных депутатов, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Закон предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога является добровольной.

Закон также предусматривает:

- особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
- уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза с горючего;
- освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
- ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
- освобождение от обложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

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Наталия Софиенко
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