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Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса: детали

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 02:20
Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса: детали - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео ОП)

Кабинет министров согласовал пакет решений по налоговой реформе. Они существенно снижают налоги для бизнеса, сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Вместо НДС и налога на прибыль Кабмин введет ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для ФОПов первой и второй группы уплата единого налога становится добровольной. Также отменяют все проверки для бизнеса.

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Эти решения необходимы для восстановления экономики в городах, объяснил Зеленский:

"Чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках закона", – заявил президент.

Александр Мясищев
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налоговая реформа ФОП НДС снижение налогов
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